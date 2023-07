IGOR, Firenze mi mancherà. Quel gol in finale di UECL...

Fonte: Toscana Tv

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come già anticipato, Igor ha svolto quest'oggi l'ultimo allenamento con la maglia della Fiorentina. All'uscita dal Viola Park ha incontrato giornalisti e tifosi e ha rilasciato qualche breve dichiarazione: "Saluto tutti i tifosi Viola, un grande abbraccio e grazie di tutto. Sarete sempre nel mio cuore. Forza Viola".

Quale è il ricordo più bello che ha della sua esperienza alla Fiorentina?

"Tutte le partite giocate al Franchi, con lo stadio pieno di gente. Mi mancheranno la squadra e i tifosi che mi hanno portato nel cuore. Poi c'è da pensare al bene della squadra, quindi sono contento così".

C'è il rimpianto di non aver vinto contro il West Ham

"Mi è dispiaciuto tanto, anche per aver fatto parte del gol subito, ma sono orgoglioso di aver giocato con questa maglia. Ho realizzato il sogno di aver giocato con una grande squadra qui in Italia".