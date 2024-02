IGNESTI A RFV, Portiamo il Mugello a Sanremo: spiego

Ascolta l'audio

Federico Ignesti a Radio FirenzeViola

Stasera è iniziato il Festival di Sanremo e se in gara c'è un gruppo di accanti tifosi viola, i Bnkr44, anche sulla tavola di Casa Sanremo si parla fiorentino. I pranzi e le cene del padiglione sanremese saranno infatti a base di prodotti tipici del Mugello, con i famosi tornei protagonisti indiscussi, oltre alla pecora in umido per rendere omaggio alle zone alluvionate. Tra i presenti a Sanremo per questa promozione enogastronomica c'è anche il sindaco di Scarperia Federico Ignesti che a Radio FirenzeviolaViola ha raccontato di cosa si tratta: "Siamo venuti a promuovere il territorio, con ricette tipiche nostre anche per far capire che il turismo passa anche dall'enogastronomia ed infatti uno studio conferma che molti vengono in Toscana perché si mangia bene e il Mugello da questo punto di vista se la cava bene. Oltre al nostro primo per solidarietà proporremo invece un secondo tipico di Campi e delle zone alluvionate".

