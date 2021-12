IEMMELLO, Oggi gara è aperta. DV9, fame da big

Il doppio ex di Fiorentina e Benevento Pietro Iemmello - attualmente attaccante del Frosinone - ha parlato delle vicende viola, nel giorno in cui si affrontano in Coppa Italia due sue squadre del passato. Ecco le sue parole: "Viola così in alto? Sì me lo aspettavo, perché mister Italiano veniva da annate importanti ed aveva già dato una sua fisionomia alle squadre che aveva allenato. Non era facile risollevare la Fiorentina ma penso che fino ad oggi abbia svolto un ottimo lavoro. Se si può già parlare d'Europa? Penso che la cosa migliore sia che i viola continuino a pensare partita dopo partita: secondo me prima deve crescere nella mentalità e poi potrà sognare l'Europa. Vlahovic? Dusan era già forte già quando lo prese Corvino, lo si vedeva dalla struttura fisica: adesso ha raggiunto un livello da grande squadra. Se continuerà con questa fame, andrà a giocare presto in un grande club. La sfida di oggi col Benevento? I giallorossi sono una formazione costruita per tornare in Serie A: mi aspetto una partita aperta. Lapadula? In Serie B è un lusso averlo... in Coppa America ha fatto bene e andrà tenuto d'occhio. La gara del Benevento l'11/3 dopo la morte di Astori? La vissi male, anche se ero in panchina: eravamo tutti increduli, fui toccato nell'animo".