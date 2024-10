IELPO A RFV, De Gea fermo un mistero ma tolta ruggine

FirenzeViola.it

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" per parlare della performance di David De Gea contro il Milan: "Da ex se qualcuno deve fare il fenomeno contro il MIlan meglio sia un portiere soprattutto se carismatico forte e simpatico come De Gea. Il più difficile dei rigori da parare è stato quello di Theo Hernandez. La nuova regola del piede sulla linea pensavo penalizzasse i portieri nel parare i rigori invece ho scoperto verso la fine della mia carriera che non andando incontro ti dà più possibilità di arrivare anche in punti più lontani, infatti quello di Theo era angolatissimo. Questa cosa me la spiegò Paolo Conti, ex di Roma e Fiorentina".

Bravo anche per parate miracolose? "E' un campione, poi ci sono questi misteri legati ai contratti, al fatto che esci dal giro... E' un mistero che sia rimasto fermo tanto tempo, ma si è tolto la ruggine ed è tornato fenomenale"

De Gea-Terracciano coppia più forte della A? "E' una coppia molto forte, rispetto a quella della Juve che è forte De Gea ha punti maggiori. Perin infatti è forte ma Di Gregorio ha ancora poca esperienza. Sommer-Martinez? Martinez deve ancora dimostrare e Sommer lo vedo a fine carriera, forse all'ultimo anno a grandi livelli. Maignan-Sportiello sarebbe una coppia forte ma ora Sportiello non c'è".

