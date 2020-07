IACHINI, Inter pericolosa solo in fuorigioco. Leggo...

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club prima della partita contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chi teme di più tra i giallorossi?

"E' un avversario molto forte, perché si è ritrovata come squadra ed ha fatto ottime partite. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la Fiorentina dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato".

Cosa pensa di Fonseca?

"E' un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze diverse, non si è fossilizzato solo su una soluzione tattica. Pur giocando con la difesa a 3 ha dato un'organizzazione nuova andando a valutare le caratteristiche dei propri giocatori. La Fiorentina dovrà essere organizzata e dovrà avere l'atteggiamento giusto".

Quanto l'ha sorpresa Ribery e quanto è importante nell'economia di una squadra?

"Non è stata una sorpresa, è un grande giocatore sotto tutti gli aspetti, è stato un piacere ritrovarlo anche se viene da 7 mesi di infortunio importante. Ci sta dando una gran mano e cerchiamo di portarlo avanti compatibilmente agli impegni ogni 3 giorni e delle fatiche sue e dei suoi compagni. Siamo contenti di averlo con noi, vediamo di volta in volta quale potrà essere il suo impiego, ma siamo consapevoli che ci dà tanto e ce lo teniamo ben stretto".

Quanto è soddisfatto del reparto arretrato?

"Abbiamo lavorato sin dall'inizio anche sull'organizzazione del reparto difensivo, siamo cresciuti molti, dal lockdown siamo la miglior difesa del campionato. Mi preme fare delle considerazioni: dopo la partita con l'Inter a loro sono state attribuite occasione pericolose, ma Lukaku sul palo era in fuorigioco, non averlo sbandierato per le nuove regole non significa che non ci fosse. Ci sono stati altri 4 fuorigiochi non contemplati e poi il giorno dopo hanno detto che l'Inter era stata pericolosa, ma c'erano almeno 5 situazioni di offside da segnalare perché poi sono andate avanti nella partita e hanno dato l'impressione che fossero realmente occasioni per l'Inter, ma che in realtà non lo sono state. Sono considerazioni che vanno valutate perché io lavoro molto sul fuorigioco, sulla linea alta... Nello specifico il giorno dopo aver letto sul giornale: palo di Lukaku, occasione di testa di Gagliardini... Se andiamo a rivederle erano 4 o 5 fuorigiochi netti. Sono situazioni di pericolo che non ci sono state perché la squadra ha lavorato bene, dobbiamo continuare perché l'attenzione, la concentrazione e l'organizzazione devono far parte del nostro bagaglio se si vuole costruire una squadra che vuole scalare posizioni di classifica. E' importante anche essere più concreti perché abbiamo costruito tanto, siamo una delle migliori in campionato, ma per quanto riguarda la fase realizzativa sbagliamo spesso l'ultimo passaggio o la conclusione. Abbiamo tanti giovani e abbiamo una naturale crescita da portare avanti per farli diventare più cinici e concreti per essere bravi a determinare le situazioni a nostro vantaggio. Stiamo lavorando, nonostante il lockdown, ed è l'unico modo che conosco per arrivare a risultati".