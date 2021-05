IACHINI, A cena fuori con lo staff tecnico per saluti

Al termine dell'allenamento pomeridiano della Fiorentina, lo staff tecnico della prima squadra si è ritrovato per una cena in compagnia in un ristorante nell'hinterland fiorentino. Tempo di saluti per l'allenatore Beppe Iachini e i suoi collaboratori, in un clima disteso che finalmente regna, al termine di una stagione molto complicata ma che per fortuna si è conclusa per il meglio. Il modo migliore per salutarsi e farsi i rispettivi ringraziamenti in vista degli impegni che riserverà loro il futuro. Ciò non impedirà comunque al tecnico di presentarsi puntuale per domattina alle 8:45, quando avrà luogo l'ultima sua conferenza stampa.