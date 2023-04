VIOLA, Dall'U13 in su: il punto sul settore giovanile

FirenzeViola.it

Dopo aver fatto il punto della situazione su come stessero andando, a livello sportivo, le varie annate del settore giovanile viola nel periodo natalizio, è giunto adesso il momento di ricapitolare il tutto, visto che molti campionati sono terminati o sono veramente vicini al capolinea.

UNDER 14

Partendo dalla Fiorentina Under 14, che ha terminato il proprio campionato ormai dal 18 febbraio. Rispetto all’ultimo aggiornamento natalizio, a livello di classifica, la situazione non è cambiata: secondo posto finale a quota 47 punti su 18 partite. Una differenza reti impressionante con 96 reti segnate e solo 8 gol subiti. La rincorsa verso il perfetto Empoli (52 punti su 54 disponibili) non è riuscita a completarsi, ma il campionato dei giovani viola è comunque da grandi applausi.

UNDER 15

Leggermente peggio sta giungendo al termine la stagione della Fiorentina Under 15 (Giovanissimi nazionali). Dopo 17 partite giocate e 17 punti raccolti, i giovani viola si trovano al sesto posto (una posizione in meno rispetto a Natale) in classifica, l’ultimo slot per accedere ai play off. Manca solo una giornata al termine del campionato, che si svolgerà la settimana prossima. La Fiorentina affronterà il Bologna secondo in classifica, e la vittoria, per garantirsi il sesto posto, è d’obbligo.

UNDER 16

L’annata della Fiorentina Under 16 ha iniziato la festa scudetto ormai da tempo. La squadra allenata da Marco Capparella, nonostante manchi ancora una giornata al termine, ha terminato il proprio campionato prima in classifica nel campionato degli allievi nazionali (+14 dall’Empoli secondo). 49 punti in 17 partite, pressoché punteggio pieno. 57 gol segnati e 17 subiti. Un’annata con i fiocchi, che merita molti complimenti.

UNDER 17

Finale al cardiopalma e dalle grandi occasioni per la Fiorentina Under 17, impegnata nel campionato Allievi Nazionali. I ragazzi di mister Daniele Galloppa, da Natale in cui erano quinti in classifica, hanno fatto una rimonta incredibile. Adesso si trovano al primo posto in classifica, a +1 dalla Juventus. Mancano due giornate al termine, e la settimana prossima, si giocherà proprio Juventus-Fiorentina. Se i viola dovessero vincere, volerebbero dritti alla fase finale del campionato. Un termine di stagione da sogno, che merita di diventare realtà. Il lavoro svolto fin qui da viola è stato da applausi.

UNDER 18

Va un po’ a rilento la Fiorentina Under 18, momentaneamente ottava in classifica nel proprio girone. La strada però, è ancora molto lunga e tutto può succedere. Al termine del campionato mancano ancora 9 giornate, e il secondo posto in classifica, valido per i play off, dista 8 punti. Inoltre, la squadra di mister Papalato, è uscita nelle semifinali della Viareggio Cup contro il Sassuolo.

PRIMAVERA

Infine la Primavera di mister Aquilani, che pochi giorni fa, contro il Genoa, ha ottenuto la dodicesima finale di Coppa Italia negli ultimi cinque anni, l’ottava dell’era Commisso. Per quanto riguarda il campionato, i viola, si trovano in piena corsa play off a quota 42 punti, che valgono, al momento, il quinto posto in classifica. Il Torino, secondo, che occupa una delle due posizioni per le final four dista 6 punti. 8 giornate al termine del campionato.