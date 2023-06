TUTTOSPORT, Via Allegri, la Juve pensa anche a Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Secondo quante scrive Tuttosport questa mattina, con la sempre più probabile separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus, il club bianconero avrebbe iniziato a guardarsi intorno per eventuali sostituti. Il primo della lista, e il maggior indiziato per sedere sulla panchina del club torinese, sembra essere ad oggi Igor Tudor, che ha appena lasciato il Marsiglia. In lista però c'è anche l'attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che già è finito nel mirino del Napoli per il dopo Spalletti. Per l'ex Spezia e Trapani la Juve non sarebbe seconda nelle sue preferenze. In termini di percentuali però, si parla di un 10% di possibilità, con Tudor, Coincecao e Thiago Motta avanti nelle preferenze della dirigenza juventina.