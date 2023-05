TUTTOSPORT, L'input arriva da Commisso: giovedì...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

In casa Fiorentina non è di certo il momento di piangersi addosso. La sconfitta contro il Basilea non ci voleva, ma le prossime settimane saranno decisive, e tal proposito servirà non smettere di crederci. Il principale input è arrivato proprio da Rocco Commisso. Al termine della gara contro gli elvetici, il patron viola, è sceso subito negli spogliatoi per rincuorare e spronare il gruppo: c'è un 8° posto da difendere, c'è la finale di Coppa Italia e il secondo round il 18 a Basilea. Vietato, dunque, mollare.