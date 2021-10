TUTTOSPORT, Juve su Vlahovic. Ma a gennaio...

La Fiorentina e Dusan Vlahovic non hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto ed il serbo è dunque finito sul mercato. La posizione del classe 2000 e del suo entourage esce rinforzata dalla trattativa perché adesso la volontà del serbo peserà in modo determinante nelle scelte future. Per il momento la reazione dell'attaccante viola non è arrivata, ma la vicenda potrebbe presto prendere pieghe inaspettate.

Difficile, ma possibile immaginare una cessione di Vlahovic a gennaio con i grandi club che si garantirebbero un'eccellente soluzione di emergenza. Il Liverpool, per esempio, è alla ricerca di una punta ed ha le capacità economiche per anticipare tutti, mentre la Juventus non resterebbe certamente a guardare, ma avrebbe qualche difficoltà a muoversi nel mercato invernale. Discorso diverso sarebbe da fare per l'estate con il club bianconero che è pronto a fare un investimento importante in attacco e Vlahovic rientra nei parametri della società. La concorrenza non manca con Milan, Liverpool e Atletico Madrid sempre attente sul talento ex Partizan Belgrado, ma il calciatore pare intrigato dall'avventura alla Juventus. A riportarlo è Tuttosport.