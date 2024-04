TUTTOSPORT, Italiano prossimo a chiudere in viola. Ma vuole un'altra finale

FirenzeViola.it

"La Fiorentina si gioca tutto sulle coppe", titola oggi Tuttosport, in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia. Il cammino complicato in Serie A porta i viola a concentrarsi maggiormente sulle due competizioni che la vedono protagonista. A partire dal match con l'Atalanta, uno stimolo in più per ricordare Joe Barone. Se sabato con il Milan Biraghi e compagni non sono riusciti a onorare con un successo la prima partita senza il direttore generale perdendo 2-1 malgrado una prova di cuore e orgoglio, facile prevedere che stavolta tutti daranno più del 100% per riuscirci - scrive il quotidiano -.

Anche perché raggiungere un'altra finale di Coppa Italia è tra gli obiettivi di Italiano, prossimo a chiudere dopo tre stagioni il suo ciclo a Firenze. La vittoria un trofeo anima i pensieri e assorbe le energie del tecnico, il futuro bussa alla porta ma ora conta solo il presente, contano questa semifinale e gli impegni degli ultimi mesi. A volere la finale è anche il popolo viola, che domani risponderà ancora presente con oltre 20.000 biglietti già venduti per la sfida con la Dea, l’ennesima onda viola pronta a spingere Italiano e i suoi ragazzi in un’altra notte che s’annuncia decisiva - conclude il giornale -.