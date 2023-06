TUTTOSPORT, Viola scatenata: Zaniolo-Vicario...

FirenzeViola.it

Come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, è la Fiorentina che in queste settimane sta movimentando il calciomercato. Il club gigliato procede spedito: fatto un sondaggio per Zaniolo. Per ora c'è stato solo un contatto con l'entourage del giocatore, ma bisognerà parlare con il Galatasaray che quando lo acquistò fissò la clausola a 35 milioni di euro, cifra che in questo momento la Fiorentina non è disposta a investire. Altro desiderio di Italiano è Vicario. La trattativa è cominciata e si cercherà di accontentarlo, anche se sul portiere dell'Empoli in lizza ci sono altre squadre che lo stanno corteggiando da tempo.