TUTTOSPORT/2, Rocco, ma davvero falsano il sistema?

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulle pagine odierne del quotidiano di Torino prende posizione in merito alla prima pagina di ieri del giornale e alla conseguente risposta della Fiorentina sul tema Viola Park. L'articolo di Vaciago si intitola “Rocco, ma davvero falsano il sistema?”. Qua sotto i passaggi più importanti:

“Dicono che Rocco Commisso si sia arrabbiato assai per la nostra prima pagina di ieri. Ci dispiace perché noi di Tuttosport lo ammiriamo molto per quello che sta facendo a Firenze, nonostante lui abbia qualche problemino con la libertà di stampa e di critica. Dopodiché è curioso che se la sia presa quando, con il nostro titolo «Bello il Viola Park, l’ha pagato la Juventus», abbiamo sottolineato due fatti: che il nuovo centro sportivo della Fiorentina è davvero un capolavoro e che Rocco è stato molto intelligente a investire i soldi del mercato non per foraggiare procuratori o giocatori, ma per arricchire il club con un’infrastruttura. Infrastruttura costata 113 milioni, quindi ampiamente coperta dai 141 che la Juventus, fedele cliente della bottega viola, ha versato per Chiesa (2020) e Vlahovic (2022).

Eppure, stando a un video pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina, la Juventus «falsa il sistema del calcio italiano». È un’affermazione forte e forse un po’ meno circostanziata del nostro titolo, perché - per esempio - la Juventus negli ultimi dieci anni ha investito sul mercato italiano 745 milioni, più di qualsiasi altro club. Soldi veri, che hanno alimentato le casse delle consorelle di Serie A.

[…] Soldi di cui la Fiorentina ha beneficiato più di ogni altra, visto che - Bernardeschi compreso (ma c’erano ancora i Della Valle) - ha ricevuto dalla Juventus bonifici per 181 milioni di euro.

Infatti, desta meraviglia tanto accanimento sulla Juventus e sul suo operare nel calciomercato, visto che i dirigenti viola, Daniele Pradè e Joe Barone, si sono sempre approcciati in modo molto amichevole con quelli bianconeri (te credo, con tutti i soldi che gli davano, verrebbe da aggiungere); anche di recente, quando hanno chiesto Arthur alla Juventus e lo hanno ottenuto in prestito. E ora il brasiliano gioca, bene tra l’altro, nella Fiorentina con una buona fetta di ingaggio pagato dalla Juventus stessa. La domanda sorge spontanea: anche questo è «falsare il sistema»?

E poi, quale “sistema” esattamente? Un sistema che funziona come una cooperativa in cui un club che produce 49 milioni di spettatori televisivi (il 10% del totale 2022-23), si ritaglia una fetta dei diritti tv di 78 milioni di euro (7,7% del totale 2022-23), la Juventus; mentre un club che contribuisce con 19 milioni di spettatori televisivi (il 4%), si ritaglia una fetta da 55 milioni (il 5,5%), la Fiorentina. Anche questo è «falsare il sistema»? Una domanda alla quale potrebbe rispondere proprio Commisso, magnate dei media e che, anche da grandissimo (ex) tifoso juventino, conosce il peso specifico di un club come quello nella vendita dei diritti tv.

Sempre secondo il video del sito viola, la Juventus avrebbe «inserito nel bilancio plusvalenze fittizie» e viene specificato «come da sentenza». Affermazione, quest’ultima, un po’ spericolata, perché la sentenza della giustizia sportiva (l’unica a disposizione) non riesce a dimostrare l’esistenza di plusvalenze fittizie, ma parla genericamente e fumosamente di «sistema»”.