TMW, Viola pronti ad offrire 6 milioni per Medina del Boca

Nuovo nome per il mercato viola. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il club di Commisso ha messo gli occhi su Cristian Medina, classe 2002 del Boca Juniors. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l'idea della Fiorentina è quella di convincere il Boca con un'offerta da 6 milioni di euro più bonus. Un'operazione che gli uomini mercato viola vorrebbero provare a chiudere già adesso grazie alla mediazione dell'entourage del calciatore, con Medina che però resterebbe alla Bombonera per sbarcare in Italia solo a partire dalla prossima estate.