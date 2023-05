FirenzeViola.it

Brilla in Grecia Cedric Bakambu. Capocannoniere del campionato, classe 91, l’attaccante francese è un’idea per alcune squadre italiane. Come scrive TMW, ci pensano Atalanta e Fiorentina. Bakambu, in scadenza di contratto rappresenta un’occasione a parametro zero. E la Serie A accende i riflettori…