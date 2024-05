TMW, Viola-Palladino, già oggi nuovo contatto. Sul dt...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto appreso da TMW, per sostituire Vincenzo Italiano, ormai dato in partenza dopo tre anni a Firenze, la Fiorentina si dirigerà su Raffaele Palladino, che è ormai in pole position: già oggi potrebbe esserci l'incontro per blindare l'intesa per un biennale, che lo legherà ai toscani fino al 2026. Tutto fatto invece per Roberto Goretti, che pochi giorni fa ha salutato la Reggiana ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura. Firmerà un contratto annuale.