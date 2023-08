TMW, Viola: in porta torna con forza Christensen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina continua a lavorare per regalare a Vincenzo Italiano un portiere da affiancare a Terracciano. Non ci sono sviluppi per l'arrivo di Grabara con il Copenaghen, mentre è in forte risaluta la candidatura di Oliver Christensen, portiere danese dell’Hertha Berlino (classe ‘99) che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

I viola vogliono chiudere la questione portiere il prima possibile e ora Christensen è tornato nome forte, anche se resistono le candidature di Perri e Audero. Classe '99, l'estremo difensore danese in questa stagione ha già collezionato una presenza in Zweite Bundesliga, mentre lo scorso anno in Bundesliga - sempre con la maglia dell'Hertha - ha collezionato 35 presenze.