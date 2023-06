TMW, Sondaggi di Catanzaro e Reggiana per Bianco

FirenzeViola.it

Alessandro Bianco lascerà la Fiorentina in prestito. Come scrive TMW, dopo una stagione con qualche presenza qui e là, l'idea è quella di avere una piazza che gli permetta di giocare di più, seppur i viola non hanno intenzione di perderne il controllo. Quindi è possibile un prestito, con Catanzaro e Reggiana che hanno già chiesto informazioni sul suo conto. Non c'è però fretta di scegliere la destinazione, almeno non prima di conoscere l'eventuale valzer di direttori sportivi che è in corso attualmente.