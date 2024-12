TMW, Pietro Terracciano non si muoverà a gennaio

Come vi avevamo anticipato su queste pagine, a gennaio Pietro Terracciano non si muoverà. Lo confermano i colleghi di TMW, secondo cui il portiere ex Empoli dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fiorentina, del giocatore e dei suoi agenti: una linea comune che prevede che Terracciano rimanga a Firenze almeno per tutta la stagione attuale.