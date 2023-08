TMW, Offerta del Betis per Quarta, no di ACF: il punto

FirenzeViola.it

Il Betis Siviglia si è convinto ad affondare il colpo Lucas Martines Quarta. Come riportato da TMW, il club spagnolo nelle ultime avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina per il centrale argentino: prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base alle presenze, con un valore totale dell'offerta che si aggira sui 10 milioni di euro. La società viola però ha fatto sapere di non gradire la formula. Non è da escludere che il Betis, una volta formalizzato la cessione di Luiz Felipe, presenti un'altra offerta.