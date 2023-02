TMW, Mercoledì l'agente di Igor in Italia per il rinnovo

Potrebbero esserci novità imminenti sul fronte Igor. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la prossima settimana entrerà nel vivo in casa Fiorentina la trattativa per il rinnovo del contratto del brasiliano. Il suo agente arriverà in Italia mercoledì per iniziare il dialogo col club viola. L'obiettivo delle parti è quello di trovare un accordo per il prolungamento dell'attuale contratto, che prevede al momento la scadenza nel 2024 con opzione per il 2025.