TMW, La Juventus apre alla cessione di Moise Kean

Moise Kean è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel giugno 2025. Il club bianconero non vorrebbe farlo uscire, ma comprende la posizione del calciatore che oggi fa parte del gruppo del ct Spalletti ma rischia di perdere il posto dovesse continuare a vedere il campo col contagocce. Ecco perché - secondo TMW - Cristiano Giuntoli ha aperto alla sua uscita, ma a due condizioni. Da un lato chiede un prestito oneroso, dall'altro vorrebbe prima rinnovargli il contratto per non ritrovarsi in estate con Kean a un anno dalla scadenza del contratto.

I club che in questo momento hanno mostrato maggiore interesse sono Fiorentina e Monza. Non sono attesi sviluppi in queste ore, anche perché oggi il suo agente Alessandro Lucci sta definendo il trasferimento di Bonucci a Fenerbahce, ma nei prossimi giorni si lavorerà a un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa.