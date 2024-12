TMW, La Cremonese mette nel mirino Roberto Goretti

FirenzeViola.it

Roberto Goretti ha già attirato le attenzioni di altri club. Nella fattispecie si tratta della Cremonese che, secondo quanto riportano i colleghi di TMW, ha messo nel mirino il direttore tecnico della Fiorentina. La società del Presidente Arvedi - attualmente impegnata in campionato in piena zona playoff in B - pensa al dirigente perugino. È una possibilità che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. Ricordiamo che Goretti, almeno per il momento, è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2025.