TMW, Amrabat, dubbi sul suo riscatto. A gennaio rimane

Non sta andando nel migliore dei modi l'avventura a Manchester di Sofyan Amrabat. Nonostante sia molto spesso in campo, la stagione del marocchino e di tutta la squadra dei Red Devils si sta dimostrando sempre più faticosa e piena di inciampi. Il centrocampista era arrivato allo United in estate in prestito oneroso da 10 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 30, da esercitare eventualmente a fine stagione, ma con la situazione attuale non è assolutamente scontato che il club inglese voglia sborsare questa cifra alla Fiorentina.

Intanto però, come riferisce Tuttomercatoweb.com, non ci sono possibilità che il prestito venga interrotto in anticipo e che Amrabat possa quindi rientrare a Firenze già a gennaio. Il calciatore parteciperà alla Coppa d'Africa con il suo Marocco ma successivamente rientrerà alla base, per terminare la sua stagione in Premier League e capire poi cosa ne sarà del suo futuro. La Fiorentina intanto osserva interessata.