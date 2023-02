TMW, A fine mese novità rinnovo Igor: la situazione

Igor è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina di Italiano e dopo le voci di mercato tra l'estate e lo scorso mese di gennaio, il club viola, come riportato da TMW, ha intenzione di trovare una soluzione per il rinnovo di contratto che attualmente è in scadenza nel 2024 con opzione in favore della società fino al 2025. I suoi agenti sono attesi in Italia a fine febbraio proprio per incontrare Pradè e Barone e iniziare a intavolare il rinnovo di contratto del brasiliano.