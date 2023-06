TIRRENO, Viola al Padovani tra un anno: Nardella...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella vuole bruciare i tempi per quanto riguarda il trasferimento, momentaneo, della Fiorentina al Padovani. Come analizza l'edizione odierna de Il Tirreno, l'obiettivo sarebbe quello di avere il Padovani pronto tra un anno, e di conseguenza cercare di terminare i lavori per il nuovo Franchi nel 2026, anno in cui ricorrerà il centesimo anno di storia viola. Joe Barone, inoltre, resterà tutta l'estate a Firenze per visionare da vicino tutti gli sviluppi della situazione.