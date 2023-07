TIRRENO, Via Cabral, dentro Dia: ecco le idee dei viola

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Tirreno fa il punto della situazione a proposito dei movimenti in attacco della Fiorentina. Come spiega il giornale, prima ci sarà la cessione di Cabral, poi l'assalto a Boulaye Dia che era e rimane il preferito di Italiano per dare peso e gol al reparto offensivo. Tutto sommato e per quello che è stato in precedenza senza che la Fiorentina attivasse la clausola da 25 milioni (sempre quelli) per prendere il 26enne ex Villarreal dalla Salernitana, non si annuncia strada veloce né semplice e tutto o quasi dipende dall'uscita di Cabral.

Che ha gli occhi addosso del Milan e addirittura del Tottenham per un (parziale) dopo Harry Kane, però è evidente che debba mettersi in moto un complesso meccanismo su scala europea per sbloccare la trattativa verso Milano o verso Londra. Comunque sia, più facile quella con i rossoneri, più remunerativa quella con gli "Spurs". Poi, con quei soldi, i viola andranno a caccia di Dia o, in alternativa, di Fullkrug o Nzola che piace non solo alla Fiorentina.