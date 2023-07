TIRRENO , Restyling Franchi è una battaglia politica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' Il Tirreno scrive un articolo sulla trattativa di Nardella con il governo per ottenere i fondi per il restyling del Franchi. Il sindaco di Firenze è infatti andato a Roma per sbloccare, anche grazie all'aiuto del governo Meloni, i 55 milioni di euro mancanti. Nardella ha incontrato il sottosegretario Mantovano a Palazzo Chigi per uno scambio sui fondi destinati alle Città metropolitane. Nardella è consapevole che, nel caso non riuscisse a riqualificare il Franchi, l'orizzonte delle sue ambizioni personali si complicherebbe molto.

Un fallimento dell'attuale sindaco darebbe a Fratelli d'Italia un tema aggiuntivo per la prossima campagna elettorale per Palazzo Vecchio. Nardella è infatti convinto che se i soldi non verranno finanziati si tratterebbe di un attacco politico. Firenze sta comunque cercando di replicare il "modello Venezia" nel tentativo di ottenere i fondi che poi possano consentire di completare il restyling. Anche il presidente regionale Eugenio Giani si è esposto sul tema: "La sensazione che si ha è che si guardi magari il colore politico delle amministrazioni".