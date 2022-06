TIRRENO, Pinamonti è il preferito di Italiano. Viola...

Andrea Pinamonti è il preferito di Vincenzo Italiano per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il classe '99 incarna il prototipo del centravanti ideale per qualità, caratteristiche anche atletiche e margini di crescita. Il centravanti dell'Inter sa partecipare alla manovra, dare profondità ed è abile a fare sia da terminale dell'azione che a rilanciarla con sponde e ripartenze. Il quotidiano evidenzia come abbia la forza fisica necessaria per essere il primo difensore nella fase di contenimento, senza per questo disperdere energie utili nella finalizzazione. I nerazzurri chiedono oltre 20 milioni di euro, ma Milenkovic può aiutare.