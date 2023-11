TGR RAI, Cena solidarietà viola: 50 mila euro raccolti

Quasi 50mila euro raccolti alla cena di solidarietà organizzata dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da TGR Rai Toscana, sono stati raccolti 6.500 euro per la maglia di Alfred Duncan, 3.500 per la maglia di Bonaventura, 4.300 per quella di capitan Biraghi. All'asta c'erano anche altre maglie di altri club come Milan e Inter (da Giroud a Theo Hernandez fino a Calhanoglu e Marcus Thuram). Al Viola Park si sono radunati quasi 400 imprenditori tra Prato e Firenze e sono stati raccolti in poche ore 47.500 euro. L'iniziativa è stata ideata dal costruttore del centro sportivo Giovanni Nigro che grazie alla collaborazione della Fiorentina ha messo in piedi una bella serata.

Erano presenti anche il Sindaco Dario Nardella e il Pesidente della Regione Eugenio Giani, il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Non è mancato il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha acquistato la maglia di Bonaventura. Oltre ai dirigenti della Fiorentina erano presenti i tre giocatori che hanno donato le maglie e il tecnico Vincenzo Italiano.

Tra gli invitati anche l'ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri, molto amico di Giovanni Nigro, che ha comprato la maglia di Thuram a 4.500 euro. L'asta è stata battuta dal comico Andrea Pucci e i soldi raccolti saranno devoluti a Campi Bisenzio per la ricostruzione della biblioteca e del teatro e a Prato alla Onlus Pro Emergenze.