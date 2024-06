FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sirene qatariote per Jonathan Ikone. Secondo quanto riporta Sportitalia, per l'attaccante della Fiorentina, in uscita dal club viola dopo le due stagioni e mezzo deludenti, sarebbero arrivati degli interessamenti dal Qatar: i contatti sono già in corso, tant'è che si parla di un'offerta potenziale di circa 10-12 milioni di euro.