SPORTITALIA, Dea-Viola: duello formule per Zaniolo

Secondo quanto riporta Sportitalia, il duello italiano tra Fiorentina e Atalanta per Nicolò Zaniolo è pronto ad accendersi in questi giorni. Per il classe '99, la Dea sembrerebbe aver fatto l’offerta, quantomeno in termini di cartellino, più vantaggiosa al Galatasaray, club al quale il club di Percassi starebbe proponendo l’acquisto a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La Fiorentina, che seguiva il giocatore fin da gennaio, rimane defilata per ora, non pareggiando l’offerta della squadra di Gasperini e non andando dunque oltre il prestito con diritto di riscatto. A meno che non ci sia un rilancio in casa gigliata, i nerazzurri rimangono avanti.