SPORT, Umtiti-ACF, ostacolo ingaggio: Viola...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LA NUOVA OFFERTA DELL’EMPOLI PER ZURKOWSKI Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l’Empoli sul fronte Szymon Zurkowski, non riscattato dagli azzurri convinti di scendere sotto i 4,5 milioni inizialmente pattuiti. In tal senso, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in ballo una proposta del... Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l’Empoli sul fronte Szymon Zurkowski, non riscattato dagli azzurri convinti di scendere sotto i 4,5 milioni inizialmente pattuiti. In tal senso, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in ballo una proposta del... NOTIZIE DI FV JOVIC, UMTITI E QUEGLI INGAGGI DA FAR COLLIMARE COL TETTO Dopo la fine del mese di giugno la Fiorentina chiuderà il bilancio e sarà più libera di aggiungere spese, così potrà riprendere a trattare con il Real Madrid per Luka Jovic, nella speranza di averlo già a disposizione per Moena.... Dopo la fine del mese di giugno la Fiorentina chiuderà il bilancio e sarà più libera di aggiungere spese, così potrà riprendere a trattare con il Real Madrid per Luka Jovic, nella speranza di averlo già a disposizione per Moena.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi