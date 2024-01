SKY, Ruben Vargas: c’è il no dell’Augsburg, il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei profili valutati dalla Fiorentina come esterno d'attacco è quello di Ruben Vargas, per il quale era stato già mostrato interesse. Secondo quanto riporta Sky Sport però era stata fatta da parte della Fiorentina una prima offerta ma l'Augsburg avrebbe detto di no e per il momento la società viola si è fermata per fare valutazioni e capire se il giocatore è quello giusto o ci sono altre opportunità sul mercato. Italiano preferirebbe avere in rosa calciatori pronti che arrivivino dalla Serie A, com'è stato il caso di Faraoni.