SKY, La Juve arriva a 37 mln. Domani si può chiudere

La Juventus è sempre più vicina a Nico Gonzalez. Come riportato da SkySport nella serata di oggi ci sono stati dei nuovi contatti con i bianconeri che sono arrivati ad ad un'offerta di 32 milioni di Euro più cinque di bonus di cui due facili e tre pisi ù complicati. La cifra finale si aggira intorno ai 37 milioni ma la Fiorentina vorrebbe ancora un piccolo sforzo da parte della società torinese per arrivare a 39. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura. La trattativa per Nico è svincolata da altre operazioni tra viola e bianconeri.

L'offerta della società piemontese sarà soltanto cash per l'argentino, poi separatamente se la Fiorentina avrà bisogno di attingere dalla Juventus per altri calciatori come Arthur e, soprattutto, Kostic sarà un'operazione separata.