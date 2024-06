SKY, Incontro tra Viola e Bonaventura rimandato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Non c'è stato alla fine l'incontro tra la Fiorentina e Bonaventura, previsto nella giornata di oggi e in cui le due parti avrebbero dovuto discutere del rinnovo di contratto del centrocampista. Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, il summit non è stato posticipato per un qualche risvolto negativo, ma si tratta semplicemente di un incontro rimandato.