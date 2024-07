SKY, Difesa viola: c'è Logan Costa se parte Milenkovic

FirenzeViola.it

La Fiorentina pensa a come migliorare la rosa da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. La dirigenza viola ha una lista di nomi per la difesa, in caso di cessione di Nikola Milenkovic e - fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito - Logan Costa è un profilo che piace alla Fiorentina. Il classe 2001 ha vissuto una buona stagione con il Tolosa in Ligue 1 ed è finito sulla lista della società viola. Il capoverdiano è legato al Tolosa fino al 30 giugno 2026.

Da capire, però, prima il futuro di Nikola Milenkovic. Logan Costa ha giocato 38 partite in stagione con la maglia del Tolosa tra Ligue 1 e Europa League e in campionato ha anche segnato un gol e fornito un assist.