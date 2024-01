SKY, Barak apre al Cagliari. ACF può darlo dopo l'esterno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sky Sport riporta novità in merito al futuro di Antonin Barak. Secondo l'emittente, il centrocampista viola - cercato dal Cagliari - ha aperto alla possibilità di andare in Sardegna in prestito. Il club sardo ha chiesto alla Fiorentina il calciatore ceco a titolo temporaneo fino a fine stagione e ha incassato il sì del giocatore, intento a trovare più spazio nella seconda parte di stagione per esser sicuro di rientrare nella lista dei convocati in vista di Euro 2024.

La Fiorentina darà l'ok al prestito di Barak dopo essersi assicurata un nuovo esterno d'attacco, e in questo senso nelle ultime ore la società di proprietà Commisso ha lavorato sia per Valentin Carboni che per Albert Gudmundsson ricevendo, però, il no di Inter e Genoa.