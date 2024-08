SECOLO XIX, Per Gud possono influire vicende giudiziarie

FirenzeViola.it

Molte delle operazioni di mercato che potrebbero concretizzarsi in casa Genoa sono legate, come riporta il Secolo XIX, alle risorse sulle quali il club ligure può contare. Pochi margini di manovra avrebbero obbligato il Grifone a considerare alcune eventuali uscite. Accanto al nome di Retegui, c’è ovviamente quello dell’obiettivo numero 1 della Fiorentina in questo momento, Albert Gudmundsson. I viola, come si legge nel quotidiano, sono tornati a bussare alla porta del Genoa dopo il tentativo di gennaio.

Per i rossoblù, dunque, la cessione dell’islandese potrebbe sbloccare il mercato, ma ci sarebbe un ostacolo rilevante: le vicende giudiziarie in corso che l’attaccante si porta con sé e che rappresentano un problema non da poco per qualunque acquirente.