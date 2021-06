RMC SPORT, Lirola vicinissimo all'OM: le cifre...

Pol Lirola, nonostante il possibile inserimento dell'Atalanta, è sempre più vicino al ritorno all'Olympique Marsiglia. L'esterno spagnolo non ha mai nascosto alla Fiorentina la propria voglia di giocare ancora al Velodrome dopo gli ultimi mesi in prestito. E anche nelle ultime ore lo avrebbe ribadito ai dirigenti viola. L'addio di Gattuso, suo sponsor per la permanenza a Firenze, secondo RMC Sport avrebbe smosso le acque e convinto l'OM ad affondare il colpo: la Fiorentina partiva da una richiesta di 15 milioni di euro, ma secondo l'emittente transalpina l'operazione è vicina alla fumata bianca sulla base di circa 12 milioni. Ovvero la cifra inizialmente pattuita fra le parti per il diritto di riscatto.