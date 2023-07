REPUBBLICA, Per la porta piace Audero. Dia e Nzola...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata un’altra giornata intensa, tra contatti e telefonate, per mettere nero su bianco i dettagli di una trattativa che dovrebbe volgere presto al termine con un fumata bianca: Arthur Melo, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, è sempre più vicino alla Fiorentina. Il brasiliano in viola potrebbe riuscire a ritrovare il suo smalto migliore tramite continuità e un progetto tecnico, quello di Vincenzo Italiano, che lo piazzerebbe al centro del suo schieramento in un centrocampo a tre come vertice basso. Oppure anche nei due in un ipotetico 4-2-3-1 dal quale Italiano è ripartito anche nella prima amichevole in famiglia contro la Primavera.

Come scrive La Repubblica (Firenze) la dirigenza è al lavoro anche su altri fronti. Si valuta un profilo che possa alzare il livello nel ruolo di portiere ma pare non essere questa la priorità: in questo senso, comunque, piace Emil Audero di proprietà della Sampdoria. In realtà è in attacco che si potrebbero concentrare i futuri sforzi del mercato, con i due nomi più caldi che sono quelli di Boulaye Dia e Mbala Nzola. Sul primo pende una clausola rescissoria da 25 milioni che scade proprio domani, mentre per il secondo c'è l'ok di Italiano visto che lo conosce bene avendolo già allenato ai tempi dello Spezia.