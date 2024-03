REPUBBLICA, Patto Italiano-squadra: un trofeo e addio

FirenzeViola.it

Nelle sue pagine odierne il quotidiano La Repubblica analizza la situazione legata al futuro di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, che ha ribadito a più riprese di aver fatto sapere alla società i suoi programmi e il suo pensiero per la prossima stagione, sembra sempre più allontanarsi da Firenze. Il presente però continua a parlare viola e Italiano ha voglia di lasciare in grande stile, ovvero con un trofeo. L'allenatore siciliano ha ripetuto anche prima della sfida contro il Maccabi che il suo obiettivo è quello di regalare un trofeo alla piazza e al presidente. Quasi fosse una missione che il tecnico e i suoi giocatori devono compiere prima di chiudere un ciclo durato tre anni.

L'occasione persa di vincere la scorsa stagione, con le due finali perse prima a Roma e poi a Praga, è una ferita che è rimasta aperta per l'allenatore nativo di Karlsruhe. Italiano è rimasto anche per riscattare le due sfide perse contro Inter e West Ham, e con lui sono rimasti alcuni leader della formazione viola come Milenkovic e Nico. Come tra la squadra e l'allenatore ci fosse una sorta di patto per chiudere il ciclo nel miglioe dei modi.