REPUBBLICA, La cura Italiano funziona

Ritrovare la migliore condizione, limare i dettagli, soprattutto in fase difensiva, e cercare di dare continuità all'ultimo periodo. Questo l'obiettivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano che, contro il Maccabi ha dimostrato di avere carattere e mentalità. Tutti sono utili alla causa viola, da chi ha giocato meno ed è partito titolare in Conference, a chi, come Bonaventura, dopo un inizio di 2024 complicato, sta cercando di tornare sui suoi livelli. A Budapest il centrocampista marchigiano è entrato, ha causato l'espulsione e ha servito l'assist per Barak. La Fiorentina, come sottolineato anche dallo stesso Vincenzo Italiano è in crescita e sembra aver passato il momento peggiore.

La cosa su cui ancora Italiano e il suo staff devono lavorare tanto sembra essere la fase difensiva. Troppi gli errori anche nella sfida contro il Maccabi. Anche perché nel prossimo mese tra campionato e coppe la Fiorentina dovrà affrontare avversari di livello e tanti scontri diretti e sbagliare può costare caro. Il primo di questi sarà domani sera al Franchi contro una Roma che da quando è arrivato De rossi sembra inarrestabile. Se la Fiorentina però ritrova lo spirito dei tempi migliori, come è sembrato dalla corsa di tutta la panchina al gol di Barak, allora niente è impossibile. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.