REPUBBLICA, Fiorentina: tutto in dieci giorni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Campionato, Conference League e Coppa Italia, La Fiorentina si gioca tutto in 10 giorni. Come scritto oggi su Repubblica, in questi 10 giorni Vincenzo Italiano può indirizzare la fine del suo triennio in viola. Tutto è ancora in ballo, la qualificazione alle coppe europee e la possibilità di disputare due finali come lo scorso anno. Si parte domani contro il Genoa di Gilardino che da esordiente in Serie A ha portato il grifone a soli cinque punti dai viola. Considerando la possibilità concreta che i piazzamenti validi per le coppe siano otto, visto il primato italiano nel ranking UEFA, i viola non possono permettersi di perdere altri punti e contro il Genoa devono tornare alla vittoria in campionato.

Se in campionato è vietato mollare nella corsa all'Europa, in Conference la Fiorentina si gioca tutto giovedì al Franchi contro il Viktoria Plzen. Dopo lo 0-0 della Doosan Arena i viola hanno bisogno di una prestazione attenta e coraggiosa per riuscire a battere la solida difesa ceca. Infine tra dieci giorni esatti Biraghi e compagni saranno attesi dalla trasferta di Bergamo in Coppa Italia. Italiano e i suoi dovranno essere bravi a rendere decisivo per l'approdo in finale il meraviglioso gol di Mandragora nella gara del Franchi. Impresa sicuramente non facile, ma il tecnico siciliano sa bene come si batte Gasperini. 10 giorni insomma in cui i viola si giocano tutto, senza possibilità di scelta.