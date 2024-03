REPUBBLICA, Con il Milan per non mollare l'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quella di stasera, scrive Repubblica, non sarà una partita come tutte le altre. Al di là dell'aspetto prettamente sportivo, saranno tante le emozioni al Franchi. Lo stadio, e idealmente tutta la città di Firenze, tributeranno l'ultimo saluto a Joe Barone con una meravigliosa coreografia preparata dalla curva Fiesole.

Alle 20:45 però ci sarà il calcio d'inizio e allora come detto anche da Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club: "Bisogna ripartire e onorare al meglio il direttore". La Fiorentina viene da cinque risultati utili consecutivi e sembra in crescita. Italiano dovrebbe mandare in campo i migliori senza fare turnover in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta e di un aprile ricco di impegni. Da stasera però il tecnico viola avrà bisogno di tutti i componenti della rosa, nessuno escluso, per cercare di rimanere dentro fino in fondo a tutte le competizioni e non mollare in campionato il treno per l'Europa che conta. Davanti ai viola ci sarà un Milan in salute, secondo in campionato, che ha come obiettivo evitare che i cugii nerazzurri possano festeggiare lo scudetto nel derby del 22 aprile.