REP.FI, Viola vigile su Theate dopo lo stop per l'Arabia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

la Repubblica (ed. Firenze), nella sua edizione odierna, conferma l'arrivo di Nicolas Valentini a Firenze, approfondendo la questione e raccontando come sul giocatore ci fosse da tempo la Roma, oltre al Salisburgo e all’Udinese su tutti, con i friulani che erano disposti ad offrire più soldi. Ma i contatti con i viola sono andati avanti sempre da gennaio e - come raccontato ieri pomeriggio - l'accordo è stato trovato proprio con la Fiorentina, che adesso lavora col Boca Juniors per avere il difensore subito, senza aspettare gennaio.

Per il reparto difensivo però - scrive il quotidiano - Valentini non sarà l'ultimo innesto. In tal senso la Repubblica sottolinea gli occhi sempre aperti della Fiorentina nei confronti di Arthur Theate, che pochi giorni fa era in procinto di passare in Arabia prima che la trattativa tra Rennes e Al-Ittihad si arenasse.