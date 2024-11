REP.FI., Stadio: Commisso pensa al project financing

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel giorno in cui, amara come il fiele, piomba su Palazzo Vecchio la sentenza del Consiglio di Stato che conferma la legittimità del definanziamento dei famosi 55 milioni del Pnrr disposto dal governo, l’idea di un ritorno in campo nell’investimento sul Franchi di Rocco Commisso a sorpresa fa un passo avanti. Commisso - riporta l'edizione odierne de La Repubblica (ed.

Firenze) - potrebbe partecipare ad un project financing bandito dal Comune non solo per avere l’agognato “total control” delle aree commerciali e la concessione del nuovo stadio per diversi anni nel futuro ma anche per controllare in prima persona l’andamento dei lavori, di modo da velocizzarli. Il presidente attende di vedere il cronoprogramma effettivo su cui sta lavorando Palazzo Vecchio prima di prendere una decisione ufficiale, ma l’idea di poter gestire tutto, dai cantieri fino alle aree commerciali, potrebbe non dispiacere, filtra da chi ha parlato con gli ambienti viola e ai piani alti del Comune.