REP.FI., L'opinione: "Ora tre big sennò solo tempo perso"

Nel suo fondo odierno sulle pagine di Repubblica Firenze, Giuseppe Calabrese analizza così il momento della Fiorentina alla luce del pareggio di ieri contro il Venezia e di un mercato ancora da completare: "La protesta dei tifosi per la cessione di Gonzalez alla Juve è il segnale del malcontento della città. Nico è solo l’ultimo tassello di una lunga serie di affari con la società bianconera. La cessione di Nico ha fruttato 38 milioni, ci aspettiamo che quei soldi vengano investiti per dare a Palladino i giocatori che mancano. Profili di prima fascia che possano far fare un salto di qualità alla squadra e alzare l’asticella delle ambizioni. Altrimenti sarà tutto inutile, tempo perso.

Non sarà una settimana facile per Pradè: servono alternative ovunque. Un difensore e un centrocampista di assoluto valore (sempre che Amrabat rimanga) e un ricambio in attacco. Tutti i nomi che sono usciti finora per difesa e centrocampo non rientrano nella categoria “top”, quindi ci auguriamo che Pradè abbia in serbo qualche sorpresa. Perchè ambizione e passione, per citare gli ultrà, abbiano finalmente un obbiettivo comune".