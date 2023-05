REP. FI., Viola non sola: il messaggio della C. Fiesole

FirenzeViola.it

Un momento, come specifica anche l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, molto toccante, quello accaduto ieri a fine partita tra i giocatori e la Curva Fiesole. Tutti i giocatori abbracciati a saltare, mentre la curva intonava il coro “ Torneremo grandi ancor”. Un modo per caricare l’ambiente, sottolineare che a Basilea la Fiorentina non sarà sola, ma come sempre accompagnata da tutta una città. Il messaggio lanciato dalla Curva Fiesole è chiaro: crederci e lottare per ottenere la seconda finale stagionale.