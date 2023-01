REP. FI., Gol-scintilla di Nico. Italiano stavolta perfetto

Giuseppe Calabrese, su La Repubblica Firenze, ha commentato con un editoriale il pareggio ottenuto dalla Fiorentina ieri contro la Lazio: "Quel gol non è solo un punto portato via dall’Olimpico, è molto di più. Intanto perché restituisce alla Fiorentina un giocatore come Gonzalez, l’unico in questo momento in grado di fare la differenza. […] Non solo. La sua rete può essere la scintilla che riaccende la stagione della Fiorentina. Come ha riacceso la squadra a Roma. […] Italiano ha dimostrato una volta di più cosa sia il coraggio. Non si è fatto impressionare dalla forza dei suoi avversari e ha messo in campo la migliore squadra che aveva. Con le idee chiare e molto offensiva, proprio come piace a lui. E stavolta non ha sbagliato nemmeno un cambio. Anzi, dalla panchina è arrivata la forza che mancava per ribaltare la Lazio".